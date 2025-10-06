Lilt For Women a Taranto esami gratuiti per prevenire il cancro al seno

Tarantini Time Quotidiano «Per te stessa, per chi ti ama». Sta tutto in questo claim, affiancato all’immagine della testimonial  Elisabetta Gregoraci, il senso della campagna  Lilt for Women 2025,con cui la  Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori  celebra l’”Ottobre – Mese rosa”, dedicato alla prevenzione del cancro al seno. Una guaribilità, che – in presenza di una diagnosi precoce – si attesta a più del 90% dei casi, dovrebbe infatti essere l’argomento migliore per convincere le donne a compiere un atto egoistico e altruista allo stesso tempo: sottoporsi periodicamente a controlli di prevenzione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

