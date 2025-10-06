Lilt For Women a Taranto esami gratuiti per prevenire il cancro al seno
Tarantini Time Quotidiano «Per te stessa, per chi ti ama». Sta tutto in questo claim, affiancato all’immagine della testimonial Elisabetta Gregoraci, il senso della campagna Lilt for Women 2025,con cui la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori celebra l’”Ottobre – Mese rosa”, dedicato alla prevenzione del cancro al seno. Una guaribilità, che – in presenza di una diagnosi precoce – si attesta a più del 90% dei casi, dovrebbe infatti essere l’argomento migliore per convincere le donne a compiere un atto egoistico e altruista allo stesso tempo: sottoporsi periodicamente a controlli di prevenzione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: lilt - women
Provincia di Padova. . Con il mese di ottobre ritorna la Campagna Nastro Rosa-LILT for Women per la prevenzione del tumore al seno. Anche LILT Padova promuove eventi e iniziative in diversi Comuni della provincia di Padova. Lo Spazio Prevenzion Vai su Facebook
#ginecologia Anche questo ottobre torna il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. LILT invita tutte le donne a rivolgersi al numero verde 800 998877 per ricevere informazioni e prenotare una visita senologica gratuita. https://lilt.it/notizie/primo-p - X Vai su X
Lilt Lecce in campo per l’ottobre rosa: “Pensiamoci Prima! La sfida è non ammalarsi” - Nel mese di ottobre torna la campagna nazionale "Nastro Rosa – Lilt for Women" dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Lo riporta corrieresalentino.it
Lilt: campagna "Nastro rosa" per battere i tumori al seno - Anche quest’anno, per tutto il mese di ottobre, torna LILT for Women – Campagna Nastro Rosa, la campagna della LILT dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Come scrive merateonline.it