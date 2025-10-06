Lidia Consolini debutta in Serie A con l' Inter | Valmadrera torna nel grande calcio
Un sogno che diventa realtà. Sabato 4 ottobre 2025, al minuto 65 di Inter-Ternana Women, Lidia Consolini è entrata in campo con la maglia nerazzurra della prima squadra femminile. Un debutto in Serie A che segna un momento storico anche per Valmadrera e per tutto il territorio lecchese. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: lidia - consolini
Triplo esordio in campo Col il numero 4?4?... LIDIA CONSOLINI #ForzaInter #InterWomen #InterComo - X Vai su X
Lidia Consolini debutta in Serie A con l'Inter: Valmadrera torna nel grande calcio - La 18enne cresciuta nella Polisportiva è entrata sabato nel match contro la Ternana: un traguardo storico anche per il movimento calcistico ... Riporta leccotoday.it