Librokilo torna a Genova | libri salvati dal macero in vendita al chilo a Palazzo Ducale

Genovatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande successo delle ultime occasioni, Librokilo torna a Genova sabato 11 e domenica 12 ottobre, confermandosi nella Sala del Munizioniere a Palazzo Ducale, storico simbolo della cultura genovese: dalle 10 alle 19 sarà dunque di nuovo possibile acquistare tantissimi libri a 10€ al kilo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

