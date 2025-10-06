Libri vietati da leggere per la settimana dei libri proibiti 2025
La settimana dedicata ai libri vietati rappresenta un momento fondamentale per sottolineare l’importanza della libertà di lettura e il diritto di accedere a testi che spesso sono soggetti a censura. Dal 5 all’11 ottobre 2025 si svolge questa iniziativa, invitando il pubblico a riscoprire opere che sono state sfidate o rimosse da scuole, biblioteche e librerie. Questa ricorrenza mira anche a sensibilizzare sull’aumento delle censure negli Stati Uniti, dove molte opere classiche e contemporanee sono state messe sotto attacco. l’importanza della settimana dei libri vietati nel 2025. Nel contesto attuale, la Banned Books Week assume un ruolo ancora più rilevante, considerando l’incremento delle sfide legate alla libertà di espressione letteraria. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Kabul, in atenei vietati libri di donne
“Vietati libri scritti da autrici nelle università afghane”: nuovo decreto dei talebani che ‘cancella’ le donne
Secondo l’ultimo rapporto di Pen, i suoi libri sono stati vietati 206 volte nelle scuole degli Stati Uniti, con ben 87 opere messe al bando tra le oltre 90 scritte nella sua prolifica carriera Vai su Facebook
In #Belarus sono stati vietati i libri dello scrittore bielorusso @FILIPENKOSASCHA e di autori di fama mondiale come William Burroughs, Irvine Welsh e Hunter S. Thompson. Beh, la cultura è illegale, ma l’ignoranza è di Stato. - X Vai su X
