libri vietati da leggere per la settimana dei libri proibiti 2025

La settimana dedicata ai libri vietati rappresenta un momento fondamentale per sottolineare l'importanza della libertà di lettura e il diritto di accedere a testi che spesso sono soggetti a censura. Dal 5 all'11 ottobre 2025 si svolge questa iniziativa, invitando il pubblico a riscoprire opere che sono state sfidate o rimosse da scuole, biblioteche e librerie. Questa ricorrenza mira anche a sensibilizzare sull'aumento delle censure negli Stati Uniti, dove molte opere classiche e contemporanee sono state messe sotto attacco. l'importanza della settimana dei libri vietati nel 2025. Nel contesto attuale, la Banned Books Week assume un ruolo ancora più rilevante, considerando l'incremento delle sfide legate alla libertà di espressione letteraria.

