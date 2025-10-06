Libano attacco con drone israeliano | ucciso miliziano Hezbollah

Roma, 6 ott. (askanews) - Un importante miliziano di Hezbollah nel sistema di difesa aerea del movimento integralista islamico filoiraniano è stato ucciso in un attacco con drone israeliano nel sud del Libano. Lo ha riportato l'esercito dello stato ebraico. Hassan Atwi è stato ucciso insieme alla moglie in un attacco che ha preso di mira la loro auto a Zebdine, alla periferia di Nabatieh. Le Idf hanno affermato che Atwi era una "importante fonte di conoscenza" per Hezbollah e ha guidato gli sforzi per ricostruire le infrastrutture e acquistare attrezzature per il sistema di difesa aerea. L'esercito ha affermato che ha anche mantenuto contatti con funzionari iraniani che hanno fornito a Hezbollah i sistemi di difesa aerea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

