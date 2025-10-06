L' hairstylist Carmine Gaeta premiato al Teatro delle Celebrazioni di Bologna

Prestigioso riconoscimento per Carmine Gaeta, professionista e imprenditore dell’hairstyle, che ha ricevuto il Premio “For the Best Communication” durante la presentazione delle nuove tendenze Jean-Louis David AutunnoInverno 2025-2026, tenutasi al Teatro delle Celebrazioni di Bologna. Il premio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

