L' hairstylist Carmine Gaeta premiato al Teatro delle Celebrazioni di Bologna
Prestigioso riconoscimento per Carmine Gaeta, professionista e imprenditore dell’hairstyle, che ha ricevuto il Premio “For the Best Communication” durante la presentazione delle nuove tendenze Jean-Louis David AutunnoInverno 2025-2026, tenutasi al Teatro delle Celebrazioni di Bologna. Il premio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: hairstylist - carmine
Message from the recording room! Old style pub Kris Sinister Giorgio Angiargiu Carmine D'Alena #dangerous3 #krissinister #cagliari #capoterra #oldstylepub #punk #rock #rockabilly #surf #show #concerto #cagliarimuaica #capoterramusica #cagliarilive #cap Vai su Facebook
Rasmus Højlund dal barbiere Carmine Aliperta! - X Vai su X