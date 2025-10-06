Lezioni pubbliche in oltre venti città italiane con UniMarconi il sapere è di tutti

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi ha portato il sapere accademico fuori dalle aule digitali e dentro le piazze italiane con “Il sapere è di tutti – Una lezione in piazza”, l'iniziativa nazionale che sabato 4 ottobre ha unito in contemporanea oltre venti Comuni italiani in un'unica grande giornata dedicata alla conoscenza. Un progetto inedito nel panorama universitario, che ha trasformato luoghi simbolo della cittadinanza in spazi di confronto e partecipazione, dove docenti e cittadini si sono incontrati per condividere esperienze, idee e saperi. Da nord a sud, “Il sapere è di tutti” ha coinvolto studenti, scuole, amministrazioni locali e comunità, riportando la conoscenza al centro della vita pubblica e riaffermando il valore dell'università come presidio culturale e sociale diffuso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

