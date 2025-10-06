Lezioni pubbliche in oltre venti città italiane con UniMarconi il sapere è di tutti
L'Università degli Studi Guglielmo Marconi ha portato il sapere accademico fuori dalle aule digitali e dentro le piazze italiane con “Il sapere è di tutti – Una lezione in piazza”, l'iniziativa nazionale che sabato 4 ottobre ha unito in contemporanea oltre venti Comuni italiani in un'unica grande giornata dedicata alla conoscenza. Un progetto inedito nel panorama universitario, che ha trasformato luoghi simbolo della cittadinanza in spazi di confronto e partecipazione, dove docenti e cittadini si sono incontrati per condividere esperienze, idee e saperi. Da nord a sud, “Il sapere è di tutti” ha coinvolto studenti, scuole, amministrazioni locali e comunità, riportando la conoscenza al centro della vita pubblica e riaffermando il valore dell'università come presidio culturale e sociale diffuso. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: lezioni - pubbliche
Germania, polemica ad Amburgo: islamici contro le lezioni di musica nelle scuole pubbliche
LEZIONI DI URBANISTICA, corso di aggiornamento su: > Pianificazione urbana > Politiche territoriali > Strumenti di governo del territorio, con il contributo di docenti, professionisti e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni. DATE e INFO: > 8 e 15 ottobr Vai su Facebook
No avvocato, da te lezioni non ne prendiamo. Con il tuo governo hai fermato l’Italia, limitando le libertà e mettendo in ginocchio l’economia. Gli italiani stanno ancora pagando il prezzo della tua incompetenza e delle tue scelte scellerate. Sii responsabile: ferm - X Vai su X
Lezioni pubbliche in oltre venti città italiane con UniMarconi il sapere è di tutti - L’Università degli Studi Guglielmo Marconi ha portato il sapere accademico fuori dalle aule digitali e dentro le piazze italiane con ... Segnala msn.com
Lezioni pubbliche in oltre venti città italiane con "Il sapere è di tutti" di UniMarconi - L’Università degli Studi Guglielmo Marconi ha portato il sapere accademico fuori dalle aule digitali e dentro le piazze italiane con “Il sapere è di tutti – ... Da ilmessaggero.it