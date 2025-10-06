Lezioni gratuite di nordic walking e camminata sportiva a Vasto

Mercoledì 8 e venerdì 10 ottobre, a Vasto Marina, si terranno lezioni dimostrative gratuite di nordic walking e camminata sportiva con l’Asd Cammini e Benessere. “Vieni a conoscere i nostri sport all’aperto, praticati in gruppo con istruttore qualificato, per star bene, prevenire, per il tuo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: lezioni - gratuite

Lezioni gratuite di Tai Chi

Attivo il “Piccolo centro studi“. Doposcuola e lezioni gratuite

Villa Pamphili, tornano lezioni gratuite di yoga all’aperto fino a Settembre

Tutti i martedì mattina lezioni gratuite di Yoga per gli ospiti delle strutture aderenti all'Associazione Alberghi e Turismo Varazze, per iscriversi compilate il seguente modulo: https://forms.gle/zJwyGmbhQai1QnVc8 Vai su Facebook

Lezioni gratuite di nordic walking e camminata sportiva a Vasto - Le lezioni dimostrative avranno luogo l'8 e il 10 ottobre a Vasto Marina, con ritrovo al parcheggio antistante la vecchia stazione ... Segnala chietitoday.it

Ecco il ’Nordic walking’ Lezione al Monte di Pasta - Domani dimostrazione gratuita aperta a tutti con l’associazione Uisp Grande Età. Secondo lanazione.it