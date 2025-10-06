L’ex sindaco Festa a sostegno di Cirielli Fruncillo glissa ma non nega

Anteprima24.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti L’ex sindaco Gianluca Festa in fermento per costruire una lista a sostegno della candidatura a Presidente della Regione Campania del vice Ministro Edmondo Ciriell i il cui nome, salvo colpi di scena, dovrebbe essere confermato ad ore? L’indiscrezione circola da giorni negli ambienti politici avellinesi e il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Ines Fruncillo, durante la scorsa campagna elettorale per il Comune di Avellino molto critica sulla gestione Festa-Nargi, sollecitata sul tema, tenta di glissare.  “Io mi occupo di sollecitare l’attenzione riguardo alle candidature che interessano la lista di Fratelli d’Italia, il resto non so”, dice a domanda diretta dei cronisti durante la visita dei Ministri Giuli e Piantedosi ad Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

l8217ex sindaco festa a sostegno di cirielli fruncillo glissa ma non nega

© Anteprima24.it - L’ex sindaco Festa a sostegno di Cirielli, Fruncillo glissa ma non nega

In questa notizia si parla di: sindaco - festa

Incendi, furti e atti vandalici durante la festa patronale a Polistena: la denuncia del sindaco Tripodi

Grande festa per i cento anni del Circolo Tennis. Oltre 250 i partecipanti: presenti l'assessore Lari e l'ex sindaco Gnassi

Il sindaco Masci vicino agli armatori: "Alla festa di Sant'Andrea ci sarò, ma non indosserò la fascia. Il porto va dragato"

Il sindaco Sala davanti alla base Pd: "Potevo dialogare di più, ma vado avanti" - Alla fine dell'estate che lo ha visto coinvolto nell'inchiesta sui presunti abusi edilizi a Milano, il sindaco Giuseppe Sala ha affrontato la festa metropolitana del Partito Democratico, suo ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ex Sindaco Festa Sostegno