L’ex sindaco Festa a sostegno di Cirielli Fruncillo glissa ma non nega
Tempo di lettura: 3 minuti L’ex sindaco Gianluca Festa in fermento per costruire una lista a sostegno della candidatura a Presidente della Regione Campania del vice Ministro Edmondo Ciriell i il cui nome, salvo colpi di scena, dovrebbe essere confermato ad ore? L’indiscrezione circola da giorni negli ambienti politici avellinesi e il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Ines Fruncillo, durante la scorsa campagna elettorale per il Comune di Avellino molto critica sulla gestione Festa-Nargi, sollecitata sul tema, tenta di glissare. “Io mi occupo di sollecitare l’attenzione riguardo alle candidature che interessano la lista di Fratelli d’Italia, il resto non so”, dice a domanda diretta dei cronisti durante la visita dei Ministri Giuli e Piantedosi ad Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: sindaco - festa
Incendi, furti e atti vandalici durante la festa patronale a Polistena: la denuncia del sindaco Tripodi
Grande festa per i cento anni del Circolo Tennis. Oltre 250 i partecipanti: presenti l'assessore Lari e l'ex sindaco Gnassi
Il sindaco Masci vicino agli armatori: "Alla festa di Sant'Andrea ci sarò, ma non indosserò la fascia. Il porto va dragato"
FESTA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI Ieri pomeriggio il Sindaco ha offerto la lampada votiva ai piedi della statua di San Francesco, Patrono d’Italia, presente anche l’amministrazione Comunale. La Santa Messa è stata celebrata da Don Osvaldo Brugnone. Vai su Facebook
Il sindaco Sala davanti alla base Pd: "Potevo dialogare di più, ma vado avanti" - Alla fine dell'estate che lo ha visto coinvolto nell'inchiesta sui presunti abusi edilizi a Milano, il sindaco Giuseppe Sala ha affrontato la festa metropolitana del Partito Democratico, suo ... Segnala rainews.it