L’ex mafioso Gaspare Mutolo | Vi racconto quando nel 1975 dovevamo sequestrare Silvio Berlusconi

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gaspare Mutolo era uno degli uomini fidati di Totò Riina e poi è diventato uno dei più importati collaboratori di giustizia. Aveva incontrato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino prima che venissero uccisi: "L'idea di Falcone non era dare attenuanti nel processo al collaboratore di giustizia, ma dimostrare che un uomo può cambiare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

