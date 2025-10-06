L' ex grillina Castelli | Bravo Occhiuto per noi punto d' inizio

"Complimenti a Roberto Occhiuto, riconfermato - con un risultato netto e in crescita - Presidente della Regione Calabria. Un riconoscimento del lavoro che ha fatto in questi anni per i calabresi. Insieme a Francesco Gallo, abbiamo risposto alla sua chiamata quando, a fine agosto, ci ha contattato per condividere questo progetto. Sapevamo che non sarebbe stato semplice e che il tempo era poco, ma abbiamo scelto di intraprendere un percorso di prospettiva in una regione strategica per il Sud Italia, mettendoci la faccia e presentando la nostra lista. Sarebbe stato più facile restare fermi, ma abbiamo voluto dare il nostro contributo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

