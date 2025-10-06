L' ex grillina Castelli | Bravo Occhiuto per noi punto d' inizio
"Complimenti a Roberto Occhiuto, riconfermato - con un risultato netto e in crescita - Presidente della Regione Calabria. Un riconoscimento del lavoro che ha fatto in questi anni per i calabresi. Insieme a Francesco Gallo, abbiamo risposto alla sua chiamata quando, a fine agosto, ci ha contattato per condividere questo progetto. Sapevamo che non sarebbe stato semplice e che il tempo era poco, ma abbiamo scelto di intraprendere un percorso di prospettiva in una regione strategica per il Sud Italia, mettendoci la faccia e presentando la nostra lista. Sarebbe stato più facile restare fermi, ma abbiamo voluto dare il nostro contributo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: grillina - castelli
L’ex grillina Castelli molla il campo largo. “Sosterrò Acquaroli e Occhiuto”. Il centrosinistra? “Non esiste”
"PREZZOLATO DA ISRAELE": IL VERGOGNOSO INSULTO DELLA GRILLINA MAIORINO A TAJANI. E' SCONTRO IN AULA AL SENATO Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha reagito con fermezza alle vergognose accuse lanciate dalla senatri Vai su Facebook
L'ex grillina Castelli: "Bravo Occhiuto, per noi punto d'inizio" - "Complimenti a Roberto Occhiuto, riconfermato - Da iltempo.it
Castelli 'bravo Fioravanti, c'è un modello marche buon governo' - "Ascoli Piceno ha il sindaco più amato d'Italia: da ascolano (e da ex sindaco) voglio fare i complimenti a Marco Fioravanti che al suo secondo mandato ha dimostrato che chi lavora bene per i cittadini ... Scrive ansa.it