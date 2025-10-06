L’ex fidanzato di Chiara Petrolini | Incinta? La vedevo svestita e non ho mai sospettato di nulla Io avrei tenuto il bimbo anche da solo
Parma – Samuel piange. Sono le lacrime di un ragazzo che non riesce a darsi una spiegazione di quello che è successo. Nell'aula della Corte d'Assise di Parma Samuel Granelli, ex fidanzato di Chiara Petrolini, la 22enne di Vignale di Traversetolo (Parma) accusata di aver ucciso e sepolto nel giardino due neonati da lei partoriti, racconta fra le lacrime la sua versione della storia. "Non ho mai avuto la percezione che potesse essere in gravidanza, mai un sospetto, non ho mai notato nulla nemmeno quando era svestita". E ancora: “Usavo raramente contraccettivi, ma non ci siamo mai posti il problema di un’eventuale gravidanza”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fidanzato - chiara
Notizia bomba per Chiara Ferragni: pronta a un altro figlio col nuovo fidanzato, ecco chi è
Marina di guardo e il fidanzato: chi è l’amore della mamma di chiara ferragni
Fedez incontra il nuovo fidanzato di Chiara: la reazione spiazza tutti
Neonati morti, parla l'ex fidanzato di Chiara Petrolini: «Non ho mai sospettato fosse incinta. I contraccettivi? Li usavo raramente» - X Vai su X
Litiga col fidanzato e si lancia da auto in corsa: convocati i testimoni Vicenda poco chiara... LEGGI L'ARTICOLO https://www.siciliaweb.it/blog-detail/post/530345/litiga-col-fidanzato-e-si-lancia-da-auto-in-corsa:-convocati-i-testimoni Vai su Facebook
L’ex fidanzato di Chiara Petrolini: “Incinta? La vedevo svestita e non ho mai sospettato di nulla. Io avrei tenuto il bimbo anche da solo” - Parma, la giovane è accusata di aver partorito, ucciso e sepolto nel giardino due neonati, L’ex fidanzato Samuel: "Contraccettivi? Segnala msn.com
«Nemmeno da nuda si notava fosse incinta». Chiara Petrolini fissa l'ex in aula e crolla quando vede la foto di uno dei 2 neonati uccisi - Nell'aula della Corte d'Assise di Parma Samuel Granelli, ex fidanzato di Chiara Petrolini, la coetanea ... Da msn.com