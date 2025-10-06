L’ex fidanzato di Chiara Petrolini | Incinta? La vedevo svestita e non ho mai sospettato di nulla Io avrei tenuto il bimbo anche da solo

Parma – Samuel piange. Sono le lacrime di un ragazzo che non riesce a darsi una spiegazione di quello che è successo. Nell'aula della Corte d'Assise di Parma Samuel Granelli, ex fidanzato di Chiara Petrolini, la 22enne di Vignale di Traversetolo (Parma) accusata di aver ucciso e sepolto nel giardino due neonati da lei partoriti, racconta fra le lacrime la sua versione della storia. "Non ho mai avuto la percezione che potesse essere in gravidanza, mai un sospetto, non ho mai notato nulla nemmeno quando era svestita". E ancora: “Usavo raramente contraccettivi, ma non ci siamo mai posti il problema di un’eventuale gravidanza”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

