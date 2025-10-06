L'ex attaccante Omar Bravo arrestato in Messico con un'accusa gravissima | abusi sessuali su minori

Fanpage.it | 6 ott 2025

Il caso dell'ex calciatore, oggi 45enne, ha destato molto scalpore in patria considerata la sua popolarità. Del Chivas è una leggenda, quanto a numeri di reti segnate. E con la maglia del "Tri" realizzò una splendida doppietta ai Mondiali 2006. 🔗 Leggi su Fanpage.it

