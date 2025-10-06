Lewis Hamilton cuore Ferrari | Stiamo facendo progressi ma in questa scuderia non è abbastanza

Lewis Hamilton prova a guardare al bicchiere mezzo pieno (e non è facile) un giorno dopo il Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Il pilota inglese, infatti, ha vissuto una gara davvero complicata sul tracciato cittadino di Marina Bay, con una SF-25 che procede, costantemente, ben lontana dalle prime posizioni. Una monoposto che si sta per iscrivere al club delle peggiori della gloriosa storia del Cavallino Rampante, con il forte rischio di completare un’annata senza nemmeno un successo in 24 uscite. La prima stagione con il team tinto di rosso si sta trasformando in un lungo calvario per il Re Nero che, nonostante le innumerevoli delusioni subite quest’anno, prova a estrarre spunti positivi dalla trasferta di Singapore: “ Dopo un fine settimana difficile, è bello essere di nuovo a casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

