L’eterno ritorno delle teorie no vax la sottosegretaria Picchi rilancia Kennedy jr | L’autismo è causato dai vaccini
Milano – La “breaking” news sarebbe la seguente: “ Robert F. Kennedy jr dice che i Cdc (l’equivalente Usa del nostro Istituto superiore di sanità, ndr ) hanno insabbiato uno studio interno che ha trovato un aumento del 1.135 per cento di rischio d’autismo dal vaccino per l’epatite B ”, si legge in inglese sotto il faccione dell’avvocato trasformato in ministro della Salute da Donald Trump. Lo stesso presidente Usa si è da poco prodotto in improbabili indicazioni mediche su autismo, paracetamolo in gravidanza e posticipo del vaccino dall’epatite B (che da noi è nell’esavalente somministrato nel primo anno di vita) che hanno fatto rabbrividire la comunità scientifica: “Prive di reale fondamento scientifico, creano disinformazione”, ha dichiarato la Società italiana di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
