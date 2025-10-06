Let Love In il ritorno di Luca Marinelli in un film diretto da Felix Van Groeningen dopo Le otto montagne

6 ott 2025

Torna al lavoro insieme una parte importante del gruppo de Le otto montagne. Luca Marinelli sarà infatti protagonista di Let Love in insieme a Charlotte Vandermeersch, nuovo film diretto da Felix van Groeningen. Ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

