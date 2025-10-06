L' esperta | Il Nobel riconosce la svolta nella battaglia contro le malattie autoimmuni
AGI - Il Premio Nobel per la medicina e la fisiologia 2025 è stato assegnato a tre ricercatori, gli americani Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell e al giapponese Shimon Sakaguchi per le loro scoperte sulla tolleranza immunitaria periferica, ovvero sui meccanismi alla base della difesa dalle infezioni o, al contrario, dell'insorgenza delle malattie autoimmuni. Ramsdell e il suo team hanno identificato la proteina FOXP3 (Forkhead Box P3) nei bambini affetti da una rara sindrome autoimmune, la IPEX, e hanno scoperto che questa proteina svolge un ruolo chiave nello sviluppo delle cellule T regolatrici ('T reg'), che contrastano tra l'altro le risposte immunitarie dannose in una serie di malattie autoimmuni. 🔗 Leggi su Agi.it
