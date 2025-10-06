L' escavatore scomparso dal cantiere lombardo riappare in autostrada a Meolo

Veneziatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Deve rispondere di ricettazione il conducente del mezzo pesante fermato giovedì dalla polizia stradale di Venezia, lungo l'autostrada A4 a Meolo, che trasportava un escavatore con un documento non corrispondente al carico. I poliziotti lo hanno fatto mettere in sosta e sembrava tutto regolare. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

