L' errore fatale di Milly Carlucci | ' Ballando' sconfitto di nuovo da ' Tu sì que vales'

Milleunadonna.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due a zero e palla al centro. “Tu sì que vales”, con quasi 4 milioni di spettatori e il 26,79% di share,  ha di nuovo vinto la sfida degli ascolti di sabato sera rispetto a “Ballando con le stelle”, nonostante il traino di “Affari tuoi”. Milly Carlucci ha però accorciato le distanze salendo a 3 milioni e 92 mila spettatori e al 25,7% di share. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Barbara d'Urso a Ballando: «E' stata una scelta difficile. Milly Carlucci è come me, maniaca della perfezione. Ci sono persone che attendono un mio errore» - Per Barbara d'Urso`«sono stati due anni di sospensione, in tutti i sensi». ilmessaggero.it scrive

Barbara D’Urso è una delle concorrenti di “Ballando con le stelle 2025”. L’annuncio di Milly Carlucci - A dare la notizia è Milly Carlucci sui Instagram: «Sarà una grande avventura molto faticosa, ma molto divertente – dice la conduttrice simulando una telefonata – Barbara D’Urso ha detto sì! Da iodonna.it

