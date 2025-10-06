L’Eroica è sempre un successo | Conferma numeri e qualità E nel 2026 sbarcherà in Cina

"Adesso mancano 364 giorni a ripetere l’incanto", dice Giancarlo Brocci. Perché chiusa un’edizione è già tempo di pensare alla successiva. L’Eroica, del resto non è una semplice corsa ciclistica, è un modo di vivere, è un incrocio di culture, lingue, storie e passioni. Di ristori che offrono ribollita, salumi, formaggi e un bicchiere di buon Chianti. Di bici d’epoca con i fili dei freni esterni, cambi al tubo obliquo, pedali con le gabbiette, e di maglie di lana, stile retrò, di strade bianche, polvere e fatica. Un evento capace di rinnovarsi ogni volta, pur mantenendo salde le radici nella tradizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

