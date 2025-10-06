L’Eroica è sempre un successo | Conferma numeri e qualità E nel 2026 sbarcherà in Cina
"Adesso mancano 364 giorni a ripetere l’incanto", dice Giancarlo Brocci. Perché chiusa un’edizione è già tempo di pensare alla successiva. L’Eroica, del resto non è una semplice corsa ciclistica, è un modo di vivere, è un incrocio di culture, lingue, storie e passioni. Di ristori che offrono ribollita, salumi, formaggi e un bicchiere di buon Chianti. Di bici d’epoca con i fili dei freni esterni, cambi al tubo obliquo, pedali con le gabbiette, e di maglie di lana, stile retrò, di strade bianche, polvere e fatica. Un evento capace di rinnovarsi ogni volta, pur mantenendo salde le radici nella tradizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: eroica - successo
E' stata un successo la prima edizione in Croazia della NOVA Eroica Istria – Truffle Tour con oltre 300 ciclisti provenienti da 12 Paesi Vai su Facebook
#Cinema e #SerieTV Dopo il successo di El Marginal, @NetflixIT ci porta dentro un nuovo universo carcerario con En el Barro, uscita il 14 agosto 2025. - X Vai su X