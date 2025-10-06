Marchetti Quando nel 1885 nacque "Il Resto del Carlino", la Galleria Estense era stata istituita da una trentina d’anni: nel 1854 il duca Francesco V d’Austria-Este aveva aperto al pubblico, in un’ala di Palazzo Ducale, il ricchissimo patrimonio di dipinti, sculture, disegni e altri preziosi memorabilia custoditi dagli Estensi fin dai secoli della signoria ferrarese. Però poi nel 1880, dopo la partenza dei duchi, il Palazzo venne destinato a scuola militare (l’odierna Accademia) e da allora per alcuni anni la Galleria non ebbe una sede stabile. Solo nel 1894, grazie all’impegno di Adolfo Venturi, la Galleria Estense trovò casa al Palazzo dei Musei, dove è tuttora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’eredità degli Estensi. Gallerie, l’arte è identità: "Nuovi spazi e una mostra sulle donne della dinastia"