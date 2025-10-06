Il Napoli Basketball va a Bologna per la prima giornata di campionato: sconfitta di oltre cento punti all’esordio, ma ci sono segnali confortanti e un grande Simms. Termina 105-88 per la Virtus. Primo quarto Il primo quintetto stagionale di coach Magro vede in campo Mitrou-Long, Bolton, Faggian, Simms e Caruso. Sono proprio del napoletano i primi due punti del Napoli Basketball. Difesa a zona, pochi tiri concessi da tre, ma tanti punti facili in penetrazione. Si soffre la fisicità di Momo Diouf. A poco più di tre minuti dalla fine del periodo, Magro costretto a chiamare timeout per interrompere la buona inerzia della Virtus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - L’era Rizzetta comincia con una sconfitta, troppa Virtus per Napoli Basketball: finisce 105-88