Leone XIV toglie allo Ior i poteri finanziari introdotti da Francesco la banca non avrà più competenze esclusive
Un Papa bolla e l'altro sbolla. Leone XIV ha cancellato il chirografo del predecessore che accentrava solo nelle mani dello Ior la possibilità di investimenti finanziari e la competenza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: leone - toglie
Abusi su minori, papa Leone XIV toglie lo stato clericale al diacono Alessandro Frateschi
Abusi sessuali, Papa Leone toglie lo status di clericale a Frateschi, ex diacono di Latina
Diacono condannato per abusi su 5 minori, Papa Leone gli toglie lo stato clericale
? L'articolo: https://ilsole24ore.com/art/papa-leone-toglie-ior-investimenti-esclusiva-AHSJKX1C?refresh_ce&nof… - X Vai su X
Il Sole 24 ORE. . ? L'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/papa-leone-toglie-ior-investimenti-esclusiva-AHSJKX1C?refresh_ce&nof Vai su Facebook
Vaticano, Leone XIV cancella le riforme finanziarie di Francesco: tolta a Ior l’esclusiva sugli investimenti, più spazio ad Apsa - Il Motu Proprio di Prevost fissa il principio della «collaborazione» tra gli enti della Curia Romana nella gestione dei beni finanziari della Santa Sede. Scrive milanofinanza.it
La svolta di Papa Leone XIV: toglie allo Ior l’esclusività negli investimenti. Cosa significa - Per il suo primo motu proprio, il Pontefice mette mano a un tema delicato come le finanze d’Oltretevere, a costo di abrogare una disposizione del suo predecessore ... Come scrive quotidiano.net