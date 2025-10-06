Leone XIV toglie allo Ior i poteri finanziari introdotti da Francesco la banca non avrà più competenze esclusive

Un Papa bolla e l'altro sbolla. Leone XIV ha cancellato il chirografo del predecessore che accentrava solo nelle mani dello Ior la possibilità di investimenti finanziari e la competenza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

leone xiv toglie iorVaticano, Leone XIV cancella le riforme finanziarie di Francesco: tolta a Ior l’esclusiva sugli investimenti, più spazio ad Apsa - Il Motu Proprio di Prevost fissa il principio della «collaborazione» tra gli enti della Curia Romana nella gestione dei beni finanziari della Santa Sede. Scrive milanofinanza.it

leone xiv toglie iorLa svolta di Papa Leone XIV: toglie allo Ior l’esclusività negli investimenti. Cosa significa - Per il suo primo motu proprio, il Pontefice mette mano a un tema delicato come le finanze d’Oltretevere, a costo di abrogare una disposizione del suo predecessore ... Come scrive quotidiano.net

