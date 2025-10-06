Leone XIV toglie allo Ior i poteri finanziari introdotti da Francesco la banca non avrà più competenze esclusive

Un Papa bolla e l'altro sbolla. Leone XIV ha cancellato il chirografo del predecessore che accentrava solo nelle mani dello Ior la possibilità di investimenti finanziari e la competenza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

