Leone XIV riequilibra gli investimenti del Vaticano meno potere allo Ior

Repubblica.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco ha creato una nuova architettura, razionalizzando e centralizzando, poi ha concesso all’Istituto la gestione “in via esclusiva” della gestione patrimoniale, ora Leone ridà centralità all’Apsa. 🔗 Leggi su Repubblica.it

leone xiv riequilibra gli investimenti del vaticano meno potere allo ior

© Repubblica.it - Leone XIV riequilibra gli investimenti del Vaticano, meno potere allo Ior

In questa notizia si parla di: leone - riequilibra

leone xiv riequilibra investimentiVaticano, Leone XIV cancella le riforme finanziarie di Francesco: tolta a Ior l’esclusiva sugli investimenti, più spazio ad Apsa - Il Motu Proprio di Prevost fissa il principio della «collaborazione» tra gli enti della Curia Romana nella gestione dei beni finanziari della Santa Sede. Si legge su milanofinanza.it

leone xiv riequilibra investimentiVaticano, Papa Leone ridimensiona lo Ior: non avrà più l'esclusiva sugli investimenti - Con il Motu proprio «Coniuncta Cura» reso pubblico stamani riguardante le attività di investimento finanziario della Santa Sede, ... iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Leone Xiv Riequilibra Investimenti