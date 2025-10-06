leone xiv riequilibra gli investimenti del vaticano meno potere allo ior

Francesco ha creato una nuova architettura, razionalizzando e centralizzando, poi ha concesso all’Istituto la gestione “in via esclusiva” della gestione patrimoniale, ora Leone ridà centralità all’Apsa. 🔗 Leggi su Repubblica.it

