Leone XIV riequilibra gli investimenti del Vaticano meno potere allo Ior
Francesco ha creato una nuova architettura, razionalizzando e centralizzando, poi ha concesso all’Istituto la gestione “in via esclusiva” della gestione patrimoniale, ora Leone ridà centralità all’Apsa. 🔗 Leggi su Repubblica.it
