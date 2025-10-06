Leonardo DiCaprio non riceve sufficienti riconoscimenti per la sua comicità
Con il passare degli anni, diventa sempre più assurdo il fatto che Leonardo DiCaprio abbia vinto il suo primo e unico Oscar come miglior attore per The Revenant. Non so cosa sia più scandaloso, se il fatto che sia stato il “primo” - avrebbe dovuto vincerlo almeno un anno prima, per The Wolf of Wall Street - o il fatto che sia stato l'“unico”, considerando che da allora è migliorato notevolmente e la concorrenza si è indebolita. La cosa più deludente, però, è che The Revenant (un film che, lo ammetto, non ho più rivisto dopo l'uscita nelle sale) sia probabilmente il ruolo meno dinamico di Leo in tutta la sua filmografia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Leonardo DiCaprio affronta la sua sfida più grande nel film dopo 11 anni di successi
Russell crowe e leonardo dicaprio: il riscatto del western da 47 milioni su netflix dopo 30 anni
Una battaglia dopo l'altra, un nuovo trailer del film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio
Cannes 2025, Robert De Niro riceve la Palma d'Oro alla carriera: a premiarlo Leonardo DiCaprio - Era il 1993 quando un giovanissimo Leo era tra i protagonisti di “Voglia di ricominciare” accanto a De Niro. Da ilmattino.it
