Con il passare degli anni, diventa sempre più assurdo il fatto che Leonardo DiCaprio abbia vinto il suo primo e unico Oscar come miglior attore per The Revenant. Non so cosa sia più scandaloso, se il fatto che sia stato il “primo” - avrebbe dovuto vincerlo almeno un anno prima, per The Wolf of Wall Street - o il fatto che sia stato l'“unico”, considerando che da allora è migliorato notevolmente e la concorrenza si è indebolita. La cosa più deludente, però, è che The Revenant (un film che, lo ammetto, non ho più rivisto dopo l'uscita nelle sale) sia probabilmente il ruolo meno dinamico di Leo in tutta la sua filmografia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Leonardo DiCaprio non riceve sufficienti riconoscimenti per la sua comicità