Leonardo dicaprio margot robbie e taylor swift | la sorprendente connessione

Risultati sorprendenti al box office italiano: la presenza di una superstar mondiale tra i primi posti. Il weekend dal 2 al 5 ottobre ha registrato un andamento insolito nelle classifiche degli incassi cinematografici italiani, con una forte presenza di produzioni che attirano pubblico di diversa provenienza. La classifica vede ancora in vetta il film Una battaglia dopo l’altra, diretto da Paul Thomas Anderson e interpretato da Leonardo DiCaprio. Questo titolo si conferma leader per la seconda settimana consecutiva, con un incasso di 1.085.111 euro, portando il totale a oltre 2.660.134 euro. Il successo deriva principalmente dal positivo passaparola, che potrebbe contribuire a ulteriori risultati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Leonardo dicaprio margot robbie e taylor swift: la sorprendente connessione

In questa notizia si parla di: leonardo - dicaprio

Leonardo DiCaprio affronta la sua sfida più grande nel film dopo 11 anni di successi

Russell crowe e leonardo dicaprio: il riscatto del western da 47 milioni su netflix dopo 30 anni

Una battaglia dopo l'altra, un nuovo trailer del film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio

Ha 51 anni, evita i social e non rincorre la fama. Eppure Leonardo DiCaprio resta l’unico, vero divo di Hollywood: l’originale che nessun “nuovo DiCaprio” riesce a eguagliare - X Vai su X

Leonardo DiCaprio e Benicio del Toro sul set di Una battaglia dopo l'altra Vai su Facebook

Tra Leonardo DiCaprio e Margot Robbie c’è di mezzo… Taylor Swift! - Sorpresa al box office italiano (e non solo): nella Top 3 degli incassi, dopo Una battaglia dopo l'altra, c'è anche la popstar Taylor Swift ... Come scrive bestmovie.it

Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino e Margot Robbie in arrivo a Roma - Hollywood avrà luogo alle 20:30 al Cinema Adriano di Roma e per l'occasione saranno ... Segnala comingsoon.it