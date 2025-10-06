Leon Moser chi era il 19enne schiacciato da una statua di bronzo in Val Venosta durante una ragazzata

Leon Moser, 19enne di Tubre, è morto nella notte a Glorenza, in Alto Adige, schiacciato da una statua di bronzo mentre si arrampicava per gioco su una fontana. Amava la montagna e sognava di entrare nel Soccorso alpino come pilota di elisoccorso. La comunità è sconvolta. 🔗 Leggi su Fanpage.it