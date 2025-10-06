L' eleganza solidale un weekend di moda e generosità al Centro Il Samaritano
Sabato 25 e domenica 26 ottobre, dalle ore 10 alle 18, al Centro "Il Samaritano" della Caritas Diocesana Piacenza-Bobbio in via P.Giordani, 14 di Piacenza "L'eleganza solidale": la mostra mercato di abiti da sera, capi firmati, accessori e curiosità. Molti articoli interessanti anche per uomo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
eleganza - solidale
