L' eleganza solidale un weekend di moda e generosità al Centro Il Samaritano

Ilpiacenza.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 e domenica 26 ottobre, dalle ore 10 alle 18, al Centro "Il Samaritano" della Caritas Diocesana Piacenza-Bobbio in via P.Giordani, 14 di Piacenza "L'eleganza solidale": la mostra mercato di abiti da sera, capi firmati, accessori e curiosità. Molti articoli interessanti anche per uomo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: eleganza - solidale

eleganza solidale weekend moda"L'eleganza solidale", un weekend di moda e generosità al Centro "Il Samaritano" - Sabato 25 e domenica 26 ottobre, dalle ore 10 alle 18, al Centro "Il Samaritano" della Caritas Diocesana Piacenza- ilpiacenza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Eleganza Solidale Weekend Moda