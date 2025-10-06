Sarà banale definirlo un brodino, ma non è banale questa larga vittoria che restituisce serenità all’ambiente, allentando la pressione dopo il rovescio del debutto. Matteo Magi, direttore operativo del club, ci tiene a sottolinearlo: "Voglio ringraziare i tifosi, soprattutto per come siamo usciti dal campo martedì: i giocatori hanno sentito che la gente era dalla loro parte nonostante la grigia prestazione e questo ha evitato il rischio a questa squadra, un po’ più giovane di quelle a cui eravamo abituati, di presentarsi con la tensione addosso in questa seconda serata casalinga". Anche coach Leka lo riconosce: "Sono contento della reazione dimostrata in un ambiente molto positivo, il che non era scontato – dice Spiro –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Leka ‘pesa’ la vittoria: "Fatto il nostro dovere"