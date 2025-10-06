Legato a un traliccio dell’alta tensione salvato un cane abbandonato in campagna
SOLETO – Un intervento congiunto della polizia locale di Soleto e dell’amministrazione comunale ha portato al salvataggio di un cane, un simil Pitbull, ritrovato nel pomeriggio di oggi abbandonato in aperta campagna e legato in modo crudele a un traliccio dell’alta tensione.La vicenda, resa nota. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: legato - traliccio
I LAVORI al traliccio del ‘Trappolone’ vicino al nodo di Rastignano, sono fermi ormai da settimane e l’intervento sembra legato all’apertura del tratto. Ad oggi non ci sono aggiornamenti dalla Città metropolitana di Bologna che aveva previsto la fine dei lavori e Vai su Facebook