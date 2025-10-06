Legacoop Sicilia approva il bilancio e rinnova la presidenza | Masino Lombardo vice di Filippo Parrino

Un bilancio solido e in crescita, che conferma la stabilità economica dell’organizzazione e la forza di una rete che riunisce oltre 1.200 cooperative e oltre 70 mila soci in tutta l’isola, con un fatturato complessivo che supera i due miliardi di euro. La direzione regionale di Legacoop Sicilia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it