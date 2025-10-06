Lega Navale di Napoli 125 anni di storia | un libro celebrativo Domani la presentazione
Celebra il 125esimo compleanno anni della Lega Navale Italiana di Napoli, il libro “La Storia 1900-2025”, con pagine che raccontano traguardi, sfide, successi e l’evoluzione nel tempo di una istituzione partenopea che ha fatto dell’amore per il mare, dell’impegno nello sport e nel sociale, i capisaldi fondamentali della sua attività. Il volume verrà presentato domani, 7 ottobre, nella sala Rolandi della sede della Lega Navale di Napoli, al Molosiglio. All’evento parteciperà l’ammiraglio di squadra Donato Marzano, presidente della Lega Navale Italiana. Edito da Guida Editori, curato da Anna Maria Irace, il libro è un interessante excursus che parte dalle origini, dalla fondazione dell’Istituzione, fino ad arrivare ai giorni nostri, con l’intento di preservare la memoria degli avvenimenti più significativi e di offrire spunti per il futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
