Salvatore Cuffaro e Matteo Salvini Roma guarda a Sud, e la Lega di Matteo Salvini — ormai sempre più distante dalle nebbie del Po e sempre più immersa nel sole dell’Agrigentino — sigla un patto di ferro con la Nuova Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro. L’accordo, sancito durante la Festa dell’Amicizia a Ribera, non è un semplice esperimento elettorale: è un atto politico pesante, una mossa strategica che ridisegna la geografia del centrodestra in vista delle Politiche del 2027. A benedirlo, non a caso, è stato Claudio Durigon, uno dei colonnelli più ascoltati del Carroccio e portavoce interno della linea salviniana “meridionalista”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Lega e Nuova Dc, nozze Politiche nel segno del Sud: Salvini punta su Cuffaro per il 2027