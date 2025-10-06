Lecornu si dimette Francia nel caos Macron chiede di negoziare fino a mercoledì | Se fallisce pronto a risponderne | Cosa succede

Nominato il 9 settembre, Lecornu è stato attaccato dagli oppositori e dalla destra dopo aver presentato parte del suo governo domenica sera. Macron ha chiesto al primo ministro dimissionario di condurre «negoziati fino a mercoledì sera» per «definire una piattaforma d'azione e di stabilità per il Paese».

Francia, Lecornu si dimette il giorno dopo aver presentato il nuovo governo

Caos Francia, il premier Lecornu si dimette. Aveva presentato il suo governo ieri sera. Bardella: «Macron sciolga il Parlamento»

Caos in Francia, Lecornu si dimette dopo meno di un mese: opposizioni all’attacco di Macron

