Lecornu si dimette Francia nel caos Macron chiede di negoziare fino a mercoledì |  Se fallisce pronto a risponderne | Cosa succede

Nominato il 9 settembre, Lecornu è stato attaccato dagli oppositori e dalla destra dopo aver presentato parte del suo governo domenica sera. Macron ha chiesto al primo ministro dimissionario di condurre «negoziati fino a mercoledì sera» per «definire una piattaforma d'azione e di stabilità per il Paese». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Francia, Lecornu si dimette il giorno dopo aver presentato il nuovo governo

Caos Francia, il premier Lecornu si dimette. Aveva presentato il suo governo ieri sera. Bardella: «Macron sciolga il Parlamento»

Caos in Francia, Lecornu si dimette dopo meno di un mese: opposizioni all’attacco di Macron

lecornu dimette francia caosFrancia: si dimette Lecornu (il suo governo è durato una notte), per Macron è crisi politica senza fine - La Francia è nel caos, Macron dovrà ora nominare il sesto primo ministro in poco più di tre anni. panorama.it scrive

lecornu dimette francia caosLecornu lascia. Macron, '48 ore per uscire dalla crisi' - Il presidente francese gli affida i negoziati dell'ultima chance fino a mercoledì. Segnala ansa.it

