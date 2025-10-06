Lecornu perché si è dimesso da premier francese
Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni appena un giorno dopo aver annunciato la composizione del suo governo. Lunedì mattina ha comunicato la decisione al presidente Emmanuel Macron, che l’ha accettata. «Non ci sono le condizioni per governare», ha dichiarato. Lecornu, nominato il 9 settembre dopo la sfiducia a François Bayrou, resta così in carica solo 27 giorni: il mandato più breve nella storia della V Repubblica. La rinuncia è arrivata alla vigilia del voto di fiducia in Parlamento, che si preannunciava fallimentare. I motivi delle dimissioni di Lecornu. La nuova squadra di governo presentata da Lecornu domenica sera è stata giudicata troppo simile a quella del predecessore. 🔗 Leggi su Lettera43.it
