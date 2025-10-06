Lecornu lascia Matignon | Macron accetta le dimissioni

Sébastien Lecornu ha rimesso il mandato a Emmanuel Macron, che ne ha accettato le dimissioni, chiudendo in poche settimane un’esperienza a Matignon nata tra attese e promesse di dialogo. Un epilogo che cristallizza l’impasse di una Francia attraversata da fratture politiche profonde e da un confronto senza sponde, dove la parola “compromesso” si è dissolta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Lecornu lascia Matignon: Macron accetta le dimissioni

