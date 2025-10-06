Lecornu lascia Macron | 48 ore per uscire dalla crisi Le Pen invoca le urne

Feedpress.me | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarantotto ore per trovare una via d’uscita. Dopo le dimissioni shock di Sébastien Lecornu che hanno precipitato la Francia in un caos politico senza precedenti, il presidente Emmanuel Macron affida al premier dimissionario una missione quasi impossibile. Incaricandolo di condurre degli «ultimi negoziati» entro «mercoledì sera» per giungere a una «piattaforma di azione» comune per la ''stabilità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

