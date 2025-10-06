Lecornu getta la spugna Francia di nuovo nel caos Le Pen e Mélenchon | Ora Macron si dimetta – I video

Il premier francese Sebastien Lecornu ha presentato le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che le ha accettate. Il suo governo così muore prima di essere nato. La notizia ha scioccato la Francia, che ripiomba così nel caos politico. Lecornu era stato incaricato di formare un governo meno di un mese fa subito dopo la sfiducia in Parlamento al centrista François Bayrou, arrivato alla guida del Paese a sua volta dopo la sfiducia al predecessore Michel Barnier. Soltanto ieri sera l’Eliseo aveva reso nota la lista preliminare dei ministri del nuovo governo, che Lecornu – fedelissimo di Macron – avrebbe dovuto presentare in Parlamento domani col tradizionale «discorso di politica generale». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: lecornu - getta

Non riesco a credere che Macron abbia dato l’incarico di formare il nuovo governo francese a LECORNU… Proprio così… LECORNU… Vai su Facebook

Francia, Lecornu si dimette: il primo ministro getta la spugna dopo le critiche, Macron accetta il passo indietro. Giù la Borsa di Parigi - Il primo ministro francese, Sebastien Lecornu, ha presentato le sue dimissioni a Emmanuel Macron, che le ha accettate. Come scrive firstonline.info

Francia nel caos, il premier Lecornu getta la spugna e lo spread tra BTp e Oat diventa negativo - The post Francia nel caos, il premier Lecornu getta la spugna e lo spread tra BTp e Oat diventa negativo appeared first on Investireoggi. Da msn.com