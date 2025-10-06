Lecornu cade l’ennesimo governo francese Cosa aspetta Macron a dimettersi?

di Giovanni Muraca Da qualche ora Sébastien Lecornu ha consegnato le dimissioni a Emmanuel Macron facendo cadere il terzo governo francese nel giro di due anni dalle ultime elezioni legislative dell’estate 2024. Il più corto dei tre governi demandati dal Presidente della Repubblica. In un battito di ciglio, le volontà del giovane Presidente dell’Eliseo sono state frantumate. Questa volta non è una questione di legge di bilancio ma di ministri: una rosa dei candidati scelta dal presidente del Consiglio designato il quale, per molti versi, era appannaggio del precedente e che in molti non hanno digerito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

