L' economia del mare si tinge di rosa | convegno sulle imprenditrici della Blue Economy
BRINDISI - Il mare come opportunità di sviluppo sostenibile e crescita imprenditoriale al femminile. È questo il tema centrale del convegno "Donne e Mare. L'impresa femminile come motore della Blue Economy", che si terrà domenica 12 ottobre 2025, alle 10:00, nell'ambito della 21esima edizione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: economia - mare
IV Summit nazionale sull’economia del mare – Blue Forum
Confindustria: 'economia mare' è strategica, vola a 216 miliardi
Confindustria, Zanetti: L’Economia del mare vale 216,7 mld ma serve una strategia unitaria
“L’Italia deve al mare gran parte della sua prosperità: dalla Blue Economy valore aggiunto pari all’11,3% del Pil” - Oggi il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Vai su Facebook
#RisorsaMare Il Disegno di legge "valorizzazione della risorsa mare" proposto da @Nello_Musumeci è l’apice della strategia del Governo sull’Economia del Mare: semplificare, regolare, digitalizzare, sostenere cantieristica e rafforzare turismo subacqueo. @a - X Vai su X