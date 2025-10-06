L' economia del mare si tinge di rosa | convegno sulle imprenditrici della Blue Economy

BRINDISI - Il mare come opportunità di sviluppo sostenibile e crescita imprenditoriale al femminile. È questo il tema centrale del convegno "Donne e Mare. L'impresa femminile come motore della Blue Economy", che si terrà domenica 12 ottobre 2025, alle 10:00, nell'ambito della 21esima edizione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

