Leclerc si è stufato parole chiare | addio alla Ferrari
Un’altra prestazione insoddisfacente mette Charles Leclerc in una posizione imbarazzante. L’addio è sempre più vicino. Le qualifiche del GP di Singapore, ormai praticamente ininfluente a i fini della classifica per la squadra italiana ma comunque un impegno importante per racimolare punti e conferme, hanno dato un pessimo responso alla scuderia rossa Ferrari. Se Mercedes – autrice di una bella pole position grazie a George Russel – e Red Bull confermano una fase di ripresa, per il Cavallino Rampante non sembra esserci niente da fare. Al termine della sessione Q3 Lewis Hamilton è risultato sesto con Charles Leclerc addirittura settimo, dietro di lui e posizionato in una quarta fila che lascia poco spazio alle interpretazioni. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: leclerc - stufato
La P7 conferma il weekend complicato a Singapore di Charles Leclerc: frustrazione, macchina poco bilanciata e la tanta frustrazione in casa Ferrari. Vai su Facebook
le parole di leclerc - Nonostante il sesto posto, è un Leclerc contento a metà: alcuni episodi hanno indirizzato la sua gara ad Imola, tra cui la Virtual e la Safety Car e un finale in bagarre con Albon. Lo riporta gazzetta.it
Leclerc: "Ferrari competitiva a Singapore. L'ala posteriore della McLaren? Controversa..." - Una settimana fa, a Baku, proprio quando tutto sembrava andare per il verso giusto, un ragazzino australiano gli ha soffiato la vittoria. Secondo gazzetta.it