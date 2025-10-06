Leclerc si è stufato parole chiare | addio alla Ferrari

Un’altra prestazione insoddisfacente mette Charles Leclerc in una posizione imbarazzante. L’addio è sempre più vicino. Le qualifiche del GP di Singapore, ormai praticamente ininfluente a i fini della classifica per la squadra italiana ma comunque un impegno importante per racimolare punti e conferme, hanno dato un pessimo responso alla scuderia rossa Ferrari. Se Mercedes – autrice di una bella pole position grazie a George Russel – e Red Bull confermano una fase di ripresa, per il Cavallino Rampante non sembra esserci niente da fare. Al termine della sessione Q3 Lewis Hamilton è risultato sesto con Charles Leclerc addirittura settimo, dietro di lui e posizionato in una quarta fila che lascia poco spazio alle interpretazioni. 🔗 Leggi su Sportface.it