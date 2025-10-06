Lecco una nuova caserma per i vigili del fuoco | la svolta dopo 30 anni d’attesa
Lecco, 6 ottobre 2026 – I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco avranno una nuova casa. È stato firmato oggi il disciplinare di incarico per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione e contabilità dei lavori per la nuova caserma. Dopo oltre trent’anni di attesa e diversi tentativi di realizzazione non andati a buon fine, la firma è l'inizio del percorso che porterà alla costruzione di una nuova sede moderna e funzionale, adeguata alle esigenze operative attuali e future. I l progetto della nuova caserma, risultato vincitore tra 95 proposte presentate al concorso internazionale, prevede un investimento complessivo di circa 12 milioni e mezzo di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
