Lecco una nuova caserma per i vigili del fuoco | la svolta dopo 30 anni d’attesa

Lecco, 6 ottobre 2026 – I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco avranno una nuova casa. È stato firmato oggi il disciplinare di incarico per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione e contabilità dei lavori per la nuova caserma. Dopo oltre trent’anni di attesa e diversi tentativi di realizzazione non andati a buon fine, la firma è l'inizio del percorso che porterà alla costruzione di una nuova sede moderna e funzionale, adeguata alle esigenze operative attuali e future. I l progetto della nuova caserma, risultato vincitore tra 95 proposte presentate al concorso internazionale, prevede un investimento complessivo di circa 12 milioni e mezzo di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

