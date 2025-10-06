Lecco Fratelli d' Italia sostiene Filippo Boscagli candidato sindaco | Sintesi ideale

Leccotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il direttivo provinciale di Fratelli d'Italia Lecco, svoltosi nella serata del 3 ottobre, è stato confermato il pieno sostegno alla candidatura di Filippo Boscagli a sindaco di Lecco. Nel corso della riunione, i membri del direttivo hanno approvato un documento politico a sostegno della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lecco - fratelli

Minuzzo-Brigatti a Fratelli d'Italia, Zanini, “Appello per Lecco è autenticamente civica”

Minuzzo-Brigatti a Fratelli d'Italia, Zanini, “Appello per Lecco è autenticamente civica”

Lungolago Lecco, Fratelli d'Italia: "Pista ciclabile tra inefficienze, pericoli e propaganda"

lecco fratelli d italiaChiusura delle scuole a Lecco: Fratelli d'Italia contro lo sciopero del 3 ottobre - Il partito: "Sindacati di sinistra colpiscono famiglie e bambini", Boscagli: "Nessun nesso logico con la crisi in Medio Oriente" ... leccotoday.it scrive

lecco fratelli d italiaPD LECCO RISPONDE A FDI: “SCIOPERO GIUSTO, L’UMANITÀ NON SI ARRESTA” - Fratelli d’Italia, che giustamente di solidarietà e resistenza agli oppressori non se ne intende, si indigna per lo sciopero e per le scuole chiuse. Da lecconews.news

Cerca Video su questo argomento: Lecco Fratelli D Italia