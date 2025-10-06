Lecco auto in fiamme davanti alla Don Ticozzi | enorme spavento

Leccotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di apprensione giovedì 2 ottobre nel pomeriggio di via Mentana a Lecco, dove un'automobile è andata completamente distrutta dalle fiamme nel parcheggio antistante la recinzione della scuola media Don Ticozzi rionale. L'incendio ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lecco - auto

Nibionno, s’incendia auto a Gpl sulla superstrada Milano-Lecco: al volante una ragazza

L'auto rubata a Lecco scovata dalla Polizia Locale a Gatteo, il giovane ringrazia gli agenti

Rubata a Lecco e ritrovata al mare l'auto di un giovane

lecco auto fiamme davantiLecco, auto in fiamme davanti alla Don Ticozzi: enorme spavento - Paura in via Mentana: una vettura ha preso fuoco nel parcheggio della scuola. Segnala leccotoday.it

Due morti in un frontale. Schianto, poi la macchina divorata dalle fiamme - Due pompieri fuori servizio si fermano ed evitano che bruci anche l'altra ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lecco Auto Fiamme Davanti