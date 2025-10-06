LeBron James tiene tutti sulle spine | ennesimo rilancio o addio?

Il grande campione vuole colpire ancora e dopo la “Decision” del 2010 in cui comunicò il passaggio da Cleveland a Miami, ora ne ha un’altra Il più grande della nuova era del basket moderno, subito dopo l’immenso, unico e immortale MJ, ovvero Michael Jordan, sta per creare un terremoto vero. Nessuno sa nulla, ma quando uno come LeBron James esce allo scoperto e dice di voler comunicare qualcosa, tutti restano sull’attenti in attesa di sapere di cosa si tratta, anche perché l’asso dei Los Angeles Lakers è ancora la stella più grande a brillare in Nba, nonostante i suoi 40 anni. (Ansa Foto) Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

lebron james tiene tuttiLeBron James spaventa i fan: "Vi svelo la decisione delle decisioni". Ritiro o cosa? L'ultima trovata del Re - Mondo del basket in trepidazione per l'annuncio di LeBron James: Vi svelo la decisione delle decisioni. sport.virgilio.it scrive

lebron james tiene tuttiNBA, LeBron James annuncia la "Second Decision" per domani: parlerà del ritiro? - Con un video di pochi secondi sui social, LeBron James ha annunciato la sua "Second Decision" per martedì 7 ottobre alle 18 italiane, definendola come "La decisione di tutte le decisioni". Come scrive sport.sky.it

