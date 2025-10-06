Il grande campione vuole colpire ancora e dopo la “Decision” del 2010 in cui comunicò il passaggio da Cleveland a Miami, ora ne ha un’altra Il più grande della nuova era del basket moderno, subito dopo l’immenso, unico e immortale MJ, ovvero Michael Jordan, sta per creare un terremoto vero. Nessuno sa nulla, ma quando uno come LeBron James esce allo scoperto e dice di voler comunicare qualcosa, tutti restano sull’attenti in attesa di sapere di cosa si tratta, anche perché l’asso dei Los Angeles Lakers è ancora la stella più grande a brillare in Nba, nonostante i suoi 40 anni. (Ansa Foto) Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - LeBron James tiene tutti sulle spine: ennesimo rilancio o addio?