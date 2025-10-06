Lebron James si ritira a 40 anni? Potrebbe annunciarlo domani alle 18 ora italiana
LeBron James, è pronto per un importante annuncio domani, in mezzo alle continue voci riguardanti il suo possibile ritiro. Ne scrive il portale specializzato Bleacher Report. James ha pubblicato un video sui social media anticipando che “The Second Decision” arriverà il 7 ottobre alle 12:00 (ora della costa Est degli Stati Uniti), le 18 italiane. James, che compirà 41 anni a dicembre, si appresta a disputare la sua 23ª stagione in Nba. Sconvolse il mondo del basket nell’estate del 2010 quando, con l’evento intitolato “The Decision”, annunciò il suo addio ai Cleveland Cavaliers per firmare con i Miami Heat. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
