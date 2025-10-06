LeBron James preannuncia una decisione crescono le voci sul ritiro
Nel 2010 si prese la scena con "The Decision", annunciando la scelta di lasciare Cleveland per Miami. E domani ci sarà un sequel la cui natura però è tutta da scoprire. LeBron James, attraverso la sua pagina Instagram, ha dato appuntamento per domani alle 18 italiane per "The Second Decision", anzi "La scelta di tutte le scelte", scrive il Prescelto che nella clip rievoca l’annuncio di 15 anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: lebron - james
