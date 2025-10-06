Rafael Leao sta rischiando seriamente di fare la fine di Theo Hernandez, il fenomeno portoghese fa arrabbiare Max Allegri e rischia la cessione. La musica in rossonero è cambiato, il Milan a ormai chiuso vecchie questioni e dato spazio a una gestione più seria che non guarda in faccia nessuno. Leao se continui così il Milan ti cede, involuzione del fenomeno portoghese e Allegri. (ANSA) TvPlay.it La prestazione di Leao, che ha l’attenuante di essere ritornato dall’infortunio, di ieri contro la Juventus è davvero da mettersi le mani nei capelli. Prima calcia fuori praticamente da dentro l’area piccola, poi si divora un gol lanciato in porta da una palla deliziosa di Luka Modric, calcia e ciabatta il pallone sul terreno con Michele Di Gregorio che non si deve nemmeno impegnare per la parata. 🔗 Leggi su Tvplay.it

