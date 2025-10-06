Leao non gira e da centravanti sbaglia tutto | anche al fantacalcio può essere un rischio

Il portoghese entra da “9” e si divora due occasioni da gol. Modric, invece, continua a illuminare e trascinare i suoi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leao non gira e da centravanti sbaglia tutto: anche al fantacalcio può essere un rischio

Milan, Mussa: “Capisco Allegri. Il discorso gira intorno a Leao”. Ecco perché

In Italia la stampa lo paragonava a #Leao, che al suo cospetto è uno zero! È stato massacrato dalla stampa italiana, spesso mortificato, anche dagli stessi napoletani (girano come gira il tempo). La sua colpa? Essere un umile bravo giovane calciatore. Al #PS Vai su Facebook

Cattive notizie per il Milan, Leao non è ancora pronto e rischia di saltare anche il Bologna. Il punto - X Vai su X

Gazzetta: "Rafa non gira. Leao centravanti sbaglia tutto: la metamorfosi è ancora lontana" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Rafa non gira. Come scrive milannews.it

Classifica ottima, ma chi ama il Milan oggi ha rimpianti. Uno dei cardini di Allegri in dubbio: Leao può davvero fare il centravanti? - E poi, diciamocelo, ad agosto tutti i tifosi avrebbero firmato per 4 punti tra Napoli e Juventus. Scrive msn.com