Leao non gira e da centravanti sbaglia tutto | anche al fantacalcio può essere un rischio

Gazzetta.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portoghese entra da “9” e si divora due occasioni da gol. Modric, invece, continua a illuminare e trascinare i suoi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

leao non gira e da centravanti sbaglia tutto anche al fantacalcio pu242 essere un rischio

© Gazzetta.it - Leao non gira e da centravanti sbaglia tutto: anche al fantacalcio può essere un rischio

In questa notizia si parla di: leao - gira

Milan, Mussa: “Capisco Allegri. Il discorso gira intorno a Leao”. Ecco perché

leao gira centravanti sbagliaGazzetta: "Rafa non gira. Leao centravanti sbaglia tutto: la metamorfosi è ancora lontana" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Rafa non gira. Come scrive milannews.it

Classifica ottima, ma chi ama il Milan oggi ha rimpianti. Uno dei cardini di Allegri in dubbio: Leao può davvero fare il centravanti? - E poi, diciamocelo, ad agosto tutti i tifosi avrebbero firmato per 4 punti tra Napoli e Juventus. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Leao Gira Centravanti Sbaglia