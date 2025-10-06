Leao fa discutere il Club Florenzi | Non è un giocatore normale è da Premier Di Canio | Ma dai lì vanno a duemila
Negli studi di Sky Sport si discute di Rafael Leao. Smaltito l’infortunio muscolare, l’attaccante portoghese del Milan è tornato in campo per due spezzoni di partita contro Napoli e Juventus, senza però riuscire ad incidere. Alex Del Piero, Alessandro Florenzi e Paolo Di Canio si confrontano sulla sua possibile esplosione sotto la guida di Massimiliano Allegri. Rafael Leao, consacrazione sotto la guida di Allegri? Il parere degli esperti. Ad aprire il discorso è Florenzi: «Leao è migliorato tanto e dopo che fa gli scatti poi torna a difendere, è migliorato tanto soprattutto sotto Pioli, ma aveva una squadra che lavorava per lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: leao - discutere
Leao fa discutere il Club. Florenzi: «Non è un giocatore normale, è da Premier». Di Canio: «Ma dai, lì vanno a duemila» La discussione sul milanista. L'ex Lazio a Sky Sport: «Lì se ti butti a terra, ti ammoniscono. Mutu e Shevchenko qua facevano un sacco di g Vai su Facebook
La Roma di Gasp in vetta, Modric e De Bruyne migliori attori protagonisti, Chivu ispirato, Tudor nel pallone, Leao sciagura e l'osceno spettacolo di Juventus-Milan: in Serie A tutto quanto fa spettacolo Mentre Gasperini in giallorosso sta compiendo un autentico - X Vai su X
Leao fa discutere il Club. Florenzi: «Non è un giocatore normale, è da Premier». Di Canio: «Ma dai, lì vanno a duemila» - Nello studio di Sky Sport, Alex Del Piero, Alessandro Florenzi e Paolo Di Canio si confrontano su Rafael Leao del Milan. ilnapolista.it scrive
Ancora polemiche su Leao, ma il portoghese non centra: la decisione stavolta fa discutere - In un modo o nell'altro si continua a discutere dell'attaccante del Milan Rafa Leao. Lo riporta spaziomilan.it